"La Cabina di regia di Italia Viva Piemonte si è riunita ieri sera alla presenza della presidente regionale Silvia Fregolent, del capogruppo al Senato Enrico Borghi e di tutti i presidenti provinciali, in un clima collaborativo che non rispecchia quanto riportato in questi giorni dagli organi di stampa".

Così i partecipanti alla riunione di Italia Viva in una nota

"L'auspicio espresso unanimemente è quello di creare le condizioni per presentare anche a livello regionale una lista per gli Stati Uniti d'Europa, perché - si legge - crediamo fermamente nell'importanza di promuovere i valori di riformismo e buona politica che caratterizzano la nostra azione e quella dei partiti che ne faranno parte. In quest'ottica abbiamo già iniziato una interlocuzione con alcune forze politiche a partire dalla candidata del Pd Gianna Pentenero e dal segretario regionale Pd Domenico Rossi".

"Il lavoro svolto in questi mesi con assemblee regionali ha permesso di arrivare ad un programma che rappresenta la nostra identità di cui siamo orgogliosi, per questo a tutti gli interlocutori e a chi vorrà unirsi a noi chiederemo pari dignità".