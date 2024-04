"Sulle affermazioni di Vannacci circa la necessità di classi separate per gli alunni con disabilità, dopo giorni di silenzio, la Ministra delle disabilità ha finalmente parlato. Per condannare le parole del Generale? Macché. Lei non entra nel merito e crede 'nell'operato di Matteo Salvini'"

Lo dichiara Lisa Noja, consigliera di Italia Viva in Consiglio regionale della Lombardia, che prosegue: "Se ne deduce che sia del tutto accettabile per la Ministra, affidandosi al valore messianico delle scelte di Salvini, candidare alle europee uno che invoca la segregazione scolastica dei bambini con disabilità. Così da dargli l'opportunità di portare queste proposte in Europa. Proprio là dove, dice la stessa Ministra, 'sono determinate' molte delle leggi che poi arrivano nel nostro Paese.

Tutto questo da parte di chi ricopre un dicastero la cui preoccupazione principale dovrebbe essere proprio la piena tutela dei diritti delle persone con disabilità".

"Quanti giorni occorreranno invece all'assessora alla disabilità lombarda, Elena Lucchini per provare a giustificare l'ingiustificabile? – si chiede Noja - Lei che insieme a Vannacci addirittura si candida alle europee, mentre le famiglie attendono con angoscia i tagli deliberati dalla giunta lombarda per le persone con disabilità gravissima"