"Orrore nello Stato di New York, dove un esaltato “suprematista bianco” ha ucciso dieci persone all’interno di un supermercato in un quartiere abitato prevalentemente da afroamericani. Disgustoso che il criminale abbia trasmesso in diretta sui social la strage. Una preghiera per le vittime e un abbraccio ai loro cari". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.