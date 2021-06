"Le parole di Giuseppe Conte tolgono l’ultimo velo di ipocrisia su queste primarie a geometria variabile. 'Laboratorio in vitro' di un’alleanza Pd-M5S sulla pelle dei bolognesi? C’è chi dice no! Il 20 giugno andiamo tutti a votare per salvare il PD…da se stesso". Lo scrive su Twitter Marco Lombardo, assessore del Comune di Bologna.