“Sciogliere il PD!” torna puntuale come l'autunno. Ma è banale come l'idea che la politica sia discarica dove tutto si butta e si confonde. Sarà lunga ma la strada è ritrovare la ragion d'essere del PD: partito di popolo e di governo, di esclusi e inclusi senza scorciatoie". Lo afferma su Twitter Andrea Romano, deputato non rieletto del Pd.