"Siamo sempre stati dalla parte degli studenti e durante questa emergenza non abbiamo mai smesso di lavorare per riportarli in classe, in sicurezza e il prima possibile. Lo abbiamo fatto con il precedente Governo con Lucia Azzolina e continuiamo a farlo oggi, ascoltando la scienza" questo il messaggio degli esponenti del Movimento 5 Stelle sui propri canali ufficiali