"Complimenti e auguri di buon lavoro a Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde, Paola Taverna e Mario Turco. Sono stati scelti da Giuseppe Conte come vicepresidenti del MoVimento 5 Stelle, un compito che, ne sono certo, ricopriranno al meglio.

Questa era un’altra tappa fondamentale per il nostro nuovo corso, iniziato con l'elezione di Giuseppe Conte a Presidente del MoVimento.

Ora continuiamo a lavorare per il Paese e a progettare un futuro migliore per gli italiani.

Per noi parlano i fatti. Il Reddito di Cittadinanza è stato rifinanziato, così come il Superbonus. Il primo è l'unica ancora di salvezza per milioni di italiani, il secondo sta dando nuova linfa a migliaia di imprese in tutta Italia, da Nord a Sud. Con il Patto per l’Export, poi, aumentano le esportazioni del nostro straordinario Made in Italy e stiamo superando ogni record. Stiamo lavorando con il massimo impegno e i risultati arrivano.

Il MoVimento c’è e ci sarà. Per gli italiani!".

Lo ha scritto su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.