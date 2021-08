Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, ha così risposto al sindaco Raggi su Twitter. "Nel 2016 la Regione Lazio ha ricevuto 180 milioni di euro dal Governo per ammodernare e potenziare la Roma-Lido ma non li ha ancora spesi, e la linea cade a pezzi. È un fatto documentato tranne per Gualtieri".

"Aggiungo che il Sindaco di Roma deve essere indipendente e non sottomesso alla Regione. Lo scatto, durante il confronto, di Gualtieri al solo nominare la Regione dimostra una concezione dei rapporti politici vagamente Brezneviana. E non va bene".