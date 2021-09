"Dopo il sopralluogo al Cantiere Anas-stazione di Gamberale sulla Fondo Valle Sangro, per fare il punto sui lavori insieme ai tecnici Anas e a Francesca de Sanctis, ad della azienda aggiudicatrice, l'incontro con la comunitá dei Sindaci abruzzesi e molisani della Val di Sangro, e i Presidenti della Provincia di Chieti e de L'Aquila, Mario Pupillo e Antonio Del Corvo, sul tema: “Recovery plan. Fondo Valle viaria e Fondo Valle ferroviaria”.

Un incontro per discutere del futuro di questo bellissimo territorio ricco di potenzialità e che adesso ha dalla sua gli importanti investimenti previsti nel PNRR, pari a circa 2.3 miliardi di euro.

Risorse fondamentali che danno una misura della rilevanza della sfida che il Paese sta affrontando e delineano la necessità, adesso più che mai, di saper integrare e fare interagire strumenti e risorse perché non un euro vada perduto.

Tra i temi affrontati anche il completamento del Fondo valle ferroviaria, dove c’è un binario interrotto. Un'infrastruttura importante sia per l'Abruzzo che pe il Molise, il cui completamento è, come hanno sottolineato tutti i sindaci, fondamentale sia per i trasporti merci su ferro che per i collegamenti turistici.

Per questo appena rientrata a Roma avvierò le interlocuzioni con gli Uffici per verificare la possibilità che l’opera venga inserita nell’ambito delle diverse programmazioni.

Allo stesso modo conto di trasferire al Ministro Giorgetti quanto mi è stato fatto presente sempre dai sindaci circa la situazione di Stellantis in Abruzzo" così su Facebook l'esponente di Italia Viva Teresa Bellanova