"Oggi un grande calore e una grande partecipazione a Sesto Fiorentino, insieme al nostro Candidato sindaco Gabriele Toccafondi, per un confronto sul tema, importantissimo, delle infrastrutture e del rilancio. Le infrastrutture di qualità sono uno dei lasciapassare più importanti per il futuro del Paese.

A questo futuro noi diciamo sì: non possiamo sprecare questa opportunità. Tenere insieme tutela e valorizzazione ambientale, qualità delle infrastrutture, rilancio dell'occupazione è possibile, ed è la sfida a cui siamo chiamati con il PNRR. Una sfida che i territori devono saper accogliere e con cui devono saper misurarsi, accettando le sfide, non rifiutandole come troppo spesso è accaduto in passato. È questo che deve fare un Paese riformista. Ed è per questa ragione che noi di Italia Viva crediamo che la nuova pista dell'aeroporto sia un’occasione strategica per Sesto, per Firenze, per la Toscana.

Lo pensavamo già nel 2014 e, a differenza di altri, non abbiamo cambiato idea. Dobbiamo misurarci sul tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Sprecare questa opportunità rischia di essere un danno troppo grande per questa comunità".

Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture e mobilità sostenibili nonché senatrice e presidente di Italia Viva.