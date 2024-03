"Dalla vicenda di Bari sta emergendo un quadro sempre più preoccupante. E' interesse di tutti fare chiarezza su eventuali collusioni tra politica e criminalità organizzata, per questo chiediamo alla Commissione Antimafia di convocare sia Michele Emiliano sia Antonio Decaro. Siamo da sempre garantisti e contrari ad ogni linciaggio mediatico e proprio per questo invitiamo il Governatore della Puglia, peraltro ex Pm, ed il sindaco di Bari a chiarire la propria posizione in sede istituzionale.

Una richiesta che dovrebbe essere condivisa anche dalle opposizioni, che sembrano professare i principi della legalità a giorni alterni". Così su X Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.