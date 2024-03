"Pochi giorni orsono, la Giunta Giani ha promesso investimenti plurimilionari sul tema delle case popolari, cifre che poi traggono in inganno anche i giornali, stante i titoli discordanti in termini numerici", afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega. "Dal canto nostro, un'idea per invertire la rotta l'abbiamo messa nero su bianco, venendo anche incontro alle esigenze dei Comuni e lasciando loro la discrezionalità sul numero di appartamenti da mettere in vendita; ma la solita miope e conservativa (ma di che?) Maggioranza ha posto il suo veto", prosegue il Consigliere. "In sintesi, chiedevamo che si potesse significativamente ampliare la platea di coloro, ovvero gli attuali affittuari, che potessero acquistare a prezzi agevolati la casa in cui abitano", precisa l'esponente leghista.

"Con quanto ricavato, poi, si potevano costruire nuovi alloggi da destinare ai tanti toscani che anelano di poter avere un tetto sopra la testa", sottolinea il rappresentante della Lega. "In tal modo si liberavano le amministrazioni comunali dai vari vincoli presenti nella normativa e si rilanciava realmente, con un nuovo piano, un settore che è atavicamente in sofferenza", insiste Galli. "Invece, per la solita mancanza di visione di Pd ed affini, tutto rimarrà colpevolmente invariato con buona pace delle migliaia di corregionali in perenne lista d'attesa per una casa popolare", conclude amaramente il Consigliere.