"Ho parlato con Schlein e Conte anche ieri sera, c'è fiducia in quello che c'è da fare. Io poi sono l'unico candidato lucano in corsa, Bardi è nato in Basilicata ma vive prevalentemente fuori, come Marsilio in Abruzzo. Batterlo? Ne sono sicuro, dobbiamo continuare a lavorare sull'ascolto dei territori". Lo dice Piero Marrese, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Basilicata, a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1.