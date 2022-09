"È molto grave che la Whirlpool abbia disertato il tavolo convocato per oggi dai Ministri Orlando e Giorgetti con i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Ancona, Varese, Siena e Caserta". Così Irene Manzi, deputata del Pd in una nota. “Stiamo parlando della vita di tanti lavoratori e di intere famiglie che sono in attesa di risposte da cui dipende il loro futuro. Nell’atteggiamento spregiudicato della multinazionale non vi è alcun riguardo per il nostro Paese e per i suoi lavoratori; per questo è necessario che Whirpool si sieda al tavolo il prima possibile, dimostrando rispetto per le istituzioni italiane.

Il governo utilizzi tutti gli strumenti a disposizione e mandi un segnale forte e chiaro”. Così conclude la deputata dem eletta nelle Marche