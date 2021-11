"I numerosi interventi in materia di prevenzione e repressione, tutti importanti, tuttavia non sono sufficienti perché se oggi noi ricordiamo ancora donne vittime di omicidio e di violenza vuol dire che quanto fatto fino ad ora non è ancora sufficiente".

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, nella discussione in aula sulle mozioni per prevenire e contrastare la violenza di genere. "C’è una parte che le leggi, anche la legge migliore da sola, non potranno risolvere – ha aggiunto - ed è l’aspetto culturale. Per questo chiediamo di intervenire profondamente sul tema dell’educazione, del superamento degli stereotipi partendo dalle scuole perché è lì che si formano i cittadini di domani. Quindi occorre dedicare maggiore attenzione al tema dell’educazione scolastica affinché maturi una più forte sensibilizzazione su questa drammatica vicenda".