"Quando il governo comprava i banchi a rotelle, @FratellidItalia si batteva per applicare il modello Marche in tutta l’Italia con la ventilazione meccanica nelle scuole. Oggi l’Oms ci dà ragione e siamo fieri di aver inserito dei fondi specifici per questo nella #Manovra2022". Lo afferma via Twitter Nicola Calandrini