"Noi non siamo mai stati, e non lo saremo, mai, equidistanti. Ho detto sin dall'inizio come M5s che condanniamo fermamente l'aggressione militare ingiustificata di Putin. E' l'asimmetria di forze in campo che ci ha spinto fin dall'inizio, e non lo rinnego, ad appoggiare sanzioni e aiuti militari, però dopo nove mesi qui l'unica strategia che viene perseguita è l'escalation militare, la vittoria militare sulla Russia. Credo sia una prospettiva molto pericolosa e per questo che interpretando il pensiero di centomila cittadini che hanno partecipato alla manifestazione di Roma che chiediamo un negoziato di pace". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Piazzapulita su La7.

Condividi Tweet