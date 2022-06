“Abbiamo guardato con orgoglio Il viaggio a Kiev, nel cuore dell’Europa, dove rischiano di morire anche gli ideali europei, e ci ha reso orgogliosi che a rappresentarci ci fosse Draghi che ha acceso la speranza di una strada diplomatica. Dal 24 febbraio Italia Viva propone un inviato speciale perché accanto alle sanzioni e alle armi, scelte giuste, serve la diplomazia e la politica. Noi diciamo sì all’Europa e no al sovranismo, sì all’atlantismo e non all’ipocrisia dell’equidistanza, sì alla visione politica e no alla delega ai sondaggi. Serve la politica, non basta il populismo”.

Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, durante la dichiarazione di voto dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi nell’Aula della Camera