"Serve un tavolo di lavoro fra Comune, Sindacati e Albergatori per occuparci tutti insieme della valorizzazione del personale, per raggiungere giusti standard remunerativi e rispettosi delle professionalità. Solo cosi si potranno garantire servizi all'altezza del momento economico e storico che vive la città". Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, turismo e moda risponde così alle preoccupazioni sulla ricerca di lavoratori emerse a margine della Terza Giornata Nazionale del Turismo con la diffusione dell'indagine Isnart "Con il Giubileo - riprende Onorato - a fronte dell'arrivo a Roma di 35milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo, serviranno ulteriori figure professionali soprattutto nella ricezione alberghiera: manager, direttori d'albergo, camerieri, facchini, cuochi, addetti alle pulizie. In realtà un'opportunità per molti, non un'emergenza di cui avere paura.

Serve però un tavolo di confronto utile a creare una cabina di regina dedicata esclusivamente al mondo del lavoro. Trovando un equilibrio fra crescita della domanda ed esigenze legittime dei lavoratori. Sono certo che Roma saprà cogliere l'occasione di un momento storico importantissimo e dare una spinta positiva al mondo del lavoro. Che ne ha tanto bisogno, non solo a Roma".