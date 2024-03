"Patetiche le dichiarazioni odierne del Pd e in particolare della senatrice del Pd Malpezzi. Da inizio mandato non ha mai cercato di instaurare un dialogo con il ministro Valditara per politiche costruttive sulla scuola però è sempre la prima a fare polemiche inutili. Per lei chiudere la scuola di Pioltello per il Ramadan è una scelta di importante inclusione e civiltà. È l'evidente segnale di una sinistra sottomessa alle comunità islamiche e che auspica una progressiva islamizzazione delle nostre città. Evidentemente a sinistra il modello è rappresentato da Molenbeek a Bruxelles o dalle banlieue parigine dove ormai non c'è più rispetto per le leggi dello Stato ma ci si piega alla sharia. È la stessa sinistra che gioisce quando i crocifissi vengono tolti dalle scuole o quando si sostituiscono i canti del Natale con "Bella Ciao". Chiudere una scuola per il Ramadan è un preoccupante arretramento sulla nostra identità e non rispetta nemmeno le regole, bene fa il ministro Valditara a imporre verifiche su quanto succede nell'istituto di Pioltello. Ribadisco per i compagni del Pd: siamo in Italia, non in Arabia Saudita".

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega