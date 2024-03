"Salvini supera ampiamente la soglia del ridicolo. Per inseguire la sua frenesia di sostenere in tutti i modi Vladimir Putin, arriva persino ad elogiare le elezioni russe. Dichiarazioni deliranti, si dirà, dimenticando che il leader della Lega è il vice presidente del Consiglio in Italia. Un problema sempre più urgente per Giorgia Meloni, finché non si libererà dell'alleato scomodo il governo che presiede resterà isolato in Europa". Lo dice Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva.