“Con il partito di Salvini governiamo da 30 anni, anche nelle regioni e nei comuni, c'è una consolidata tradizione e non siamo alleati per battere qualcuno, ma perché, rimanendo tre partiti diversi, alla fine riusciamo a dare il meglio. Dopo che abbiamo, come governo, preso senza esitazione anche con i voti della Lega posizioni chiarissime per l’invio delle armi, sul posizionamento atlantico e abbiamo condannando, senza se e senza ma quanto fatto da Putin, se ci fosse stato qualche scheletro nell'armadio da tirare fuori, i russi e Putin l'avrebbero già fatto.

Non vedo perché avrebbero dovuto aspettare”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a Metropolis su Repubblica TV.