"Le aperture sono prioritarie, ma ci sono interventi necessari che andrebbero fatti da anni: una cosa non esclude l'altra. Molti italiani rimarranno in Italia, ma dobbiamo attrarre i turisti stranieri: l'arrivo del pass europeo ci aiuterà a capire come". Lo afferma la senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, ad Agorà.