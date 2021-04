“Gli obiettivi del Piano di ripresa dell’Unione Europea, che il Presidente Mario Draghi illustrerà oggi alla Camera dei Deputati, sono nel dna del Movimento 5 Stelle: dai 68 miliardi per la transizione ambientale ai 31 miliardi per una mobilità sostenibile, dai 32 miliardi per istruzione e ricerca ai 49 miliardi per la digitalizzazione e l’innovazione. Grazie a questi ingenti investimenti, ottenuti in Europa da Giuseppe Conte, oggi l’Italia ha l’opportunità storica di recuperare le differenze in termine di crescita con gli altri Paesi europei e di orientare lo sviluppo verso le priorità ambientali e digitali che saranno decisive per le future generazioni. In particolare, ritengo essenziali i fondi previsti per i progetti relativi al miglioramento dei collegamenti con i porti di Genova e Trieste: le potenzialità dell’intermodalità portuale sono state per anni sottovalutate quando invece sono essenziali per il Made in Italy e per il sistema Paese. È con grande orgoglio dunque che il governo italiano si appresta a inviare a Bruxelles un Piano che contiene battaglie dalle radici antiche del Movimento, ma siamo consapevoli che il processo di cambiamento è ancora in una fase embrionale: nei prossimi mesi e fino al 2026 dovremo trasformare i progetti in realizzazioni, gli obiettivi in azioni concrete. È questo l’impegno che il Movimento 5 Stelle prende con gli italiani: portare a termine con coerenza e responsabilità quel percorso di cambiamento che loro stessi, con la fiducia accordata nelle elezioni politiche del 2018, ci avevano chiesto”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.