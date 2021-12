"Il presidente della Repubblica è il garante dell’unità del Paese. Non può rappresentare solo una parte. Ma deve rappresentare tutti. Quindi anche gli elettori di centrodestra. Quindi fa bene Conte a parlare anche col centrodestra: punteremo su un nome di alto profilo morale".

Lo dice il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, oggi in un'intervista al Corriere della Sera.

"Ritorno alle urne? Non si torna al voto. Ne sono certo. Il tema delle urne lo usa qualcuno come spauracchio per assecondare le proprie strategie politiche o il proprio tornaconto. È impensabile tornare al voto con l’Europa che sta attraversando la quarta ondata della pandemia. Con il rischio di perdere così la ripresa in atto e di non riuscire a concludere gli investimenti. Non possiamo sprecare nemmeno un centesimo degli oltre 200 miliardi conquistati da Conte in Europa. Nessun partito si assumerà la responsabilità di elezioni anticipate. Si troverà un accordo tra le parti" aggiunge.