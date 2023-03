“Credo che la partecipazione dei cittadini sia l'ingrediente fondamentale per combattere le mafie, soprattutto nei territori in cui la loro presenza è messa in discussione. Per questo parteciperò al Presidio contro tutte le mafie che si tiene oggi a Eraclea (Venezia) in piazza Garibaldi alle 17.30. Sui Casalesi a Eraclea è in corso un processo. Uno dei presunti boss è stato scarcerato per decorrenza dei termini e la sera c'è stata una festa con fuochi d'artificio. Anche per questo è stato organizzato questo presidio a cui hanno aderito tantissime associazioni di categoria e sindacati. Mi hanno colpito invece le dichiarazioni negative sulla manifestazione da parte della sindaca di Eraclea. Negare la presenza delle mafie a Eraclea non porta a nulla. Fino a quando tutte le istituzioni non saranno in prima linea nel cercare di capire cosa è successo in passato e cosa accade ora non ci sarà un vero passo in avanti. Dobbiamo prestare una quotidiana attenzione a quello che succede nei nostri territori, a possibili infiltrazioni nell'economia legale. Solo così potremo preservare la legalità, la qualità del lavoro e difendere le attività commerciali e imprenditoriali”, così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.