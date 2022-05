Giovanni Paglia, esponente quota Sinistra Italiana, ha pubblicato il seguente tweet:

"Se raccogli firme per restituire alla fame chi grazie al reddito di cittadinanza ne è in parte uscito, ti stai schierando con la parte peggiore dell’Italia: quella che pensa che i poveri debbano restare tali, per poterli sfruttare meglio. Fai abbastanza schifo, in sintesi".