"La notizia dell’approvazione del PGT di Sesto San Giovanni con la previsione della destinazione dell’area di via Luini a luogo di culto è una bella notizia! La moschea a Sesto si farà nel rispetto delle leggi e delle sentenze del tar e del consiglio di Stato. È una vittoria importante del buon senso e, soprattutto, la riaffermazione di un diritto fondamentale come quello di culto. Leggo che anche il Sindaco è costretto a far buon viso a cattivo gioco. Bene, ma dopo tanta propaganda e la semina di tanta intolleranza la moschea si farà come è giusto che sia”. Così su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, eletto nel collegio di Sesto San Giovanni.