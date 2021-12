"Nulla cambia ma nessuno ammette che la strategia del Governo ha fallito. Per combattere il virus, oltre i vaccini, è necessario colpire tutte le fonti principali di diffusione. Come? Tramite il potenziamento dei mezzi pubblici, il sostentamento delle aziende per le sanificazioni e l’areazione meccanica in scuole e luoghi al chiuso. È quello che chiede da sempre Fratelli d’Italia, ma il Governo preferisce seguire la strada più semplice". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.