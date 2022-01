“Conte difende Beppe Grillo in modo impeccabile. Avrei gradito sentire le stesse parole e lo stesso garantismo da tutto il M5S anche per tante altre persone coinvolte in indagini”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci che aggiunge: “A Conte dico che non può pensare di difendere a priori chi è del M5S ed accusare comunque tutti gli altri”.