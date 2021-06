"Uno scudo anti-hacker". Così apre oggi La Repubblica. Entro un mese la gara per trasferire i dati di 180 enti strategici in un cloud a prova di incursioni. Il ministro Colao: il 90 per cento dei server delle pubbliche amministrazioni obsoleti e insicuri.

"Licenziamenti, sì di Pd e 5S alla proroga del blocco".

"Salvini e il bivio in Europa", il punto di Stefano Folli.

"Addio a Epifani il leader gentile del sindacato". Aveva 71 anni.

Di spalla: "Stoltenberg: «Russia e Cina minacciano l’Occidente».

"Così la Svizzera spiò Dürrenmatt e 800mila cittadini".

"Corsa ad ostacoli per i vaccini in vacanza". Poche Regioni favorevoli a cambiare le date

"Alzheimer primo farmaco dopo 20 anni". Approvato negli Usa

La fotonotizia: "«Una diagnosi corretta poteva salvare Merlo»". Morto il cantante di Amici dimesso dall’ospedale