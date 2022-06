“Conte continua a cercare di far fuori Mario Draghi che detta così fa un po’ ridere . C’è un modo per far fuori il governo e noi lo sappiamo bene , bisogna che ci siamo le dimissioni. Conte dice che nn va bene la politica estera? Allora dovrebbe chiamare di Maio e dirgli di dimettersi , ma voi ve lo vedete a lasciare la Farnesina ? Uno che cambia idea su tutto e poi chiede scusa , ricorda un po’ il Johnny Stecchino di Benigni “, così Matteo Renzi presentando “Il Mostro” a Vicenza.