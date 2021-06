“Davvero molto importante la relazione della ministra Cartabia oggi in commissione antimafia. Parole chiare sul valore della nostra legislazione, sulla necessità di contrastare le mafie a livello europeo e internazionale, sulla straordinaria importanza della confisca dei beni alle mafie e sulla necessità di utilizzarli bene e per aiutare lo sviluppo sostenibile del Paese. Importanti le parole dette sull’ergastolo ostativo dopo l’ordinanza della Corte costituzionale e sulla necessità di non rinunciare al contributo dei collaboratori di giustizia. L’agenda che ha descritto per combattere le mafie è la nostra, fa della lotta alla criminalità organizzata una priorità e interviene su tutti i fronti: la prevenzione, il contrasto e la messa in campo di strumenti efficaci e innovativi”. Così su Facebook Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Antimafia e vice presidente dei senatori del Pd, commenta l’audizione della ministra Cartabia in commissione Antimafia.