“Congratulazioni a Olaf Scholz, eletto Cancelliere dal Bundestag e nominato dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Siamo certi che il nuovo governo tedesco, che da oggi entra in piene funzioni, lavorerà per rafforzare e completare il progetto europeo nel solco dei valori e delle ambizioni dei Padri fondatori De Gasperi, Spinelli, Schuman e Adenauer”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.