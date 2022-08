“Le regole valgono per tutti, pure per il Pd, anche se per loro questo suona strano. Per questo abbiamo presentato l’esposto. La soluzione di fare la Festa dell’Unità in incognito è ai limiti della legalità". Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato e coordinatore di FdI a Bologna "Se oltre quel limite non sta a FdI dirlo, ma alle autorità competenti. Quel che è certo è che grazie ai cittadini che sempre ci segnalano le situazioni verificheremo se il PD rispetterà quanto dice”, ha aggiunto.