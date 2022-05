“Manca, nell’ottica preventiva della gestione dei casi di femminicidio, la tempestività della valutazione del rischio che è uno degli anelli che nel nostro sistema giuridico non c’è. L’attività preventiva in Italia non esiste”. È il parere di Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia, a ‘Radio Anch’io’ su Radio1.