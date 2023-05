"I risultati delle elezioni amministrative di Spagna ed Italia certificano una crisi che appare irreversibile della sinistra contemporanea: spostarsi su posizioni massimaliste ed improntate su di una lotta ideologica basata su ideologie fallimentari del secolo scorso, non sembra la ricetta giusta da proporre all'elettorato in quanto ne non risponde alle istanze", così Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare, commenta i risultati della tornata amministrativa. "L'effetto Schlein, condito da slogan ideologici privi di reali proposte alternative, si abbatte come un ciclone sulle macerie del PD: un buona notizia per il mondo liberale ed il centrodestra, un po' meno buona per un Paese che, a fronte di un Governo forte avrebbe la necessità di avere un'opposizione altrettanto forte e credibile", aggiunge Desirò. "Le elezioni amministrative hanno evidenziato ancora una volta come i territori abbiano la necessità di progetti e proposte con una base concreta, per affrontare le sfide contemporanee e per disegnare il futuro del Paese. Cioè, tutto il contrario di quanto propone la sinistra nelle sue varie sfaccettature, che non riesce a superare divisioni sociali basate su di un certo nostalgismo per un passato ormai lontano", conclude Desirò.