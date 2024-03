"Oggi commemoriamo tutte le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. È proprio in questa data che ricordiamo la drammatica immagine dei mezzi pesanti dell'Esercito Italiano in fila, simbolo della lotta contro un nemico invisibile e spietato. La pandemia ha segnato l'esistenza di tutti, ma dalla stessa ci siamo rialzati, con coraggio, senso di unità nazionale e solidarietà. Oggi ricordiamo con rispetto e gratitudine il coraggio di medici, professionisti sanitari e di tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per proteggere e curare i malati. Il nostro pensiero va ai parenti delle vittime". Così Tommaso Foti, presidente dei deputati di FdI.