"Noi metteremo tutta la nostra determinazione e attenzione nel continuare la campagna vaccinale a pieno regime, assicurare le cure ospedaliere e domiciliari e potenziare il tracciamento necessario per identificare e contenere qualsiasi eventuali nuovi focolai. Ed aggredire l’enorme liste di attesa di prestazioni, esami, interventi e screening sospesi.

Ci sfuggono quindi le motivazioni vere della richiesta ossessiva da parte della Lega di Istituire subito la commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. Commissione che dovrà essere bicamerale e come sempre ad eventi conclusi , come avviene nella prassi parlamentare. A meno che la richiesta leghista serva a spostare lontano i riflettori da vicende interne.

Affrontare le criticità ed i bisogni del sistema sanitario nazionale e regionali e i diversi impatti rilevanti dell’epidemia da COVID 19 , a partire da alcune regioni del Nord , sarà un possibile argomento , dopo però aver messo in sicurezza i cittadini ed il sistema Paese.

Il parlamento oggi deve agire e con speditezza perché siamo ancora a metà del guado, consapevoli che abbiamo ancora molte sfide difficili da affrontare". Lo ha detto in una nota Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari Sociali