"Onorare la memoria di chi ha perso la vita è un dovere e lo faremo anche attraverso la Commissione d’inchiesta fortemente voluta da Fratelli d’Italia e dal Governo Meloni. La Commissione non è solo un atto utile, ma decisamente doveroso per accertare i fatti relativi alla gestione pandemica e per verificare la verità dei fatti e restituirla agli italiani e ai familiari delle vittime: è fondamentale approfondire e non dimenticare”. Lo afferma Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.