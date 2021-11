"Le varianti del Covid potrebbero causare molte vittime e mettere ancora in difficoltà il sistema sanitario. Gli unici strumenti che abbiamo per evitarlo sono il vaccino e il rispetto rigoroso delle norme di prudenza. Quello di mettere in pericolo la salute degli altri non è un diritto di libertà". Lo ha scritto su Facebook Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, pubblicando l'intervista rilasciata al Tg1.