“La carbon tax ha la sua ragion d’essere. E’ uno degli strumenti per un negoziato intelligente”. Lo dice il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani intervenuto ad Atreju, evento organizzato da Fratelli d'Italia. "Il nucleare nella tassonomia Ue? L’importante è studiare e non dire no a priori", le parole di Cingolani.