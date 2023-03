"Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha un compito importante, nell'ambito del Pnrr in particolare gestisce il piano nazionale contro il lavoro sommerso e soprattutto il piano nazionale per il contrasto al caporalato: abbiamo obiettivi importanti, perché nell'arco del prossimo triennio aumenteremo del 20% le attività ispettive su tutti i territori e portare a una riduzione complessiva del 2% del sommerso". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, in visita alla Prefettura di Prato.

"Serve piena integrazione e collaborazione con tutti gli attori coinvolti, tenendo conto delle specificità dei singoli distretti - ha aggiunto Calderone -. Prato è un ottimo esempio di sinergia sul territorio, rappresenterò a tutto il Governo la necessità di continuare su questa strada individuando gli strumenti legislativi più efficaci per contrastare quelle forme illecite di sfruttamento della manodopera e di gestione illecita delle attività produttive".