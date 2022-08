"In queste ore non servono toni ultimativi e rigidità. Bisogna arrivare a chiudere un accordo, perché la posta in gioco è troppo alta: il futuro dell'Italia. Tutti sono chiamati al proprio senso di responsabilità: l'alleanza con Sinistra Italiana ed Europa Verde è necessaria". Lo dichiara in una nota Laura Boldrini, deputata del Pd e Presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.