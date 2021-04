“La diffusione sempre maggiore delle varianti del Covid che colpiscono soprattutto i più giovani deve far mantenere alta la guardia anche sulla popolazione anziana e fragile non vaccinata. Ci sono infatti regioni, come la Toscana, dove l’immunizzazione di questa categorie particolarmente e rischio procedono molto a rilento. E’ dunque fondamentale che tutti, a partire dai sindaci e dalle altre istituzioni dei territori, prestino la massima attenzione alle misure per contenere i contagi. La prevenzione è quanto mai indispensabile”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini.