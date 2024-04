"Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ritiene una sua audizione in commissione Antimafia "non opportuna". Di inopportuno in questa vicenda c'è invece solo il comportamento del presidente della Regione, che dribbla la convocazione in Antimafia adducendo motivazioni francamente strumentali e poco credibili. La convocazione dovrebbe essere prima di una eventuale votazione da parte del Consiglio Regionale di una mozione di sfiducia nei suoi confronti con cui non niente a che fare. La finalità dell'audizione è accertare eventuali infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese, in particolare a Bari. Da Emiliano ci aspettiamo un atteggiamento di massimo supporto e collaborazione, non certo ostile e contrario alle regole istituzionali".

Così in una nota Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia in commissione Antimafia.