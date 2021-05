“Il commissariamento di Anpal in arrivo col decreto Sostegni bis è un’ottima notizia, quasi un atto dovuto, dopo il fallimento di Parisi e dei navigator. Molto meno convincente è il proposito del ministro Orlando di riportare le Politiche attive al ministero del Lavoro, affidandole a un dipartimento ad hoc. Se questo è vero, il ministro dovrà però chiarire quale sarà il ruolo di Anpal nel prossimo futuro, visto che il principale obiettivo dell’Agenzia è proprio “il coordinamento delle politiche del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati”. Dunque, perché tornare al modello di trent’anni fa?”.



Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.