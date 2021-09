Giuseppe Conte è intervenuto come ospite a Dritto e Rovescio, programma d'approfondimento condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Partendo dalla vicenda Morisi l'ex premier è stato chiaro: "Gli affari personali riguardano personalmente Morisi e io non mi sento di operare una strumentalizzazione politica per attaccare Salvini. Io voglio discutere con Salvini, a prescindere da questa vicenda, di questioni politiche. Così come voglio farlo con Meloni".

Per quanto riguarda le prossime amministrative il leader del M5s non si mostra affatto preoccupato ma ha "tanto entusiasmo: io sto vedendo tante persone e questo non lo chiamo tour elettorale ma un itinerario per tornare ad ascoltare le persone. L'Italia deve ripartire con il piede giusto e tutti devono partecipare".

E su Di Donna Conte sottolinea: "È un professionista che è balzato agli onori della cronaca da quando sono diventato presidente del consiglio. In passato lo frequentavo ma da quando sono diventato presidente del consiglio non l'ho frequentato più. Non so nulla della sua successiva attività professionale. Hanno scritto che gli avrei dato incarico di stendere il nuovo Statuto M5s o di realizzare la scuola di formazione del Movimento. Complete falsità".