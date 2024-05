“Nel mese di marzo 2024, su base mensile, il tasso di occupazione in Italia è salito al 62,1%, facendo segnalare così un nuovo record. E, considerando il mese di febbraio, si registrano 70mila persone occupate in più. Non solo, rispetto a marzo dello scorso anno, ci sono ben 425 mila occupati in più. Misure, come quelle previste nel decreto Lavoro, che vanno dalla riduzione del cuneo fiscale fino al 7%, alla detassazione dei fringe benefit e agli sgravi contributivi per giovani e donne, si stanno dimostrando davvero efficaci. La strada intrapresa è quella giusta. Ancora una volta la propaganda di Pd e Cinque Stelle si infrange, fragorosamente, contro la realtà”.

Lo afferma in una nota la deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Politiche Sociali.