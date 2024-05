"Il posto dell’Unione Europea e della Gran Bretagna nel nuovo ordine mondiale deve ancora essere completamente definito. Dipenderà in gran parte da come risponderemo alle sfide che ci troviamo ad affrontare oggi. Ciò di cui abbiamo bisogno è una valutazione lucida dei pericoli posti dalla Russia, la minaccia più esistenziale per l’Europa, anche se non tutti nel Consiglio Europeo condivideranno questo punto di vista". Così l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, in un discorso all'Università di Oxford, in Inghilterra.